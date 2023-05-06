Минздрав рассматривает возможность запретить продавать крепкий алкоголь ночью

Введение запрета на продажу крепкого алкоголя с восьми вечера до одиннадцати утра по всей России очень возможно в ближайшем будущем: по крайней мере, такую возможность сейчас изучают в Минздраве, сообщает РИА Новости.

Заметим, что для ХМАО подобный запрет не станет новым: сейчас купить алкоголь в населенных пунктах округа нельзя также с восьми вечера, продажи открываются в восемь утра.

Кроме этого, в пакете новых предложений по борьбе с распространением алкоголизма находятся также передача муниципальным властям права ограничивать продажу спиртного на выходных и праздниках, запрет рекламы алкоголя, включая демонстрацию товарных знаков в фильмах, клипах, сериалах, видеоблогах, подкастах.