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​Ночь без алкоголя: в России могут запретить продажу спиртного с восьми до одиннадцати

Минздрав рассматривает возможность запретить продавать крепкий алкоголь ночью

​Ночь без алкоголя: в России могут запретить продажу спиртного с восьми до одиннадцати
Фото: unsplash.com

Введение запрета на продажу крепкого алкоголя с восьми вечера до одиннадцати утра по всей России очень возможно в ближайшем будущем: по крайней мере, такую возможность сейчас изучают в Минздраве, сообщает РИА Новости.

Заметим, что для ХМАО подобный запрет не станет новым: сейчас купить алкоголь в населенных пунктах округа нельзя также с восьми вечера, продажи открываются в восемь утра.

Кроме этого, в пакете новых предложений по борьбе с распространением алкоголизма находятся также передача муниципальным властям права ограничивать продажу спиртного на выходных и праздниках, запрет рекламы алкоголя, включая демонстрацию товарных знаков в фильмах, клипах, сериалах, видеоблогах, подкастах.


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Сегодня в 14:36, просмотров: 55, комментариев: 0
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