16+
Логотип Сиапресс
USD  81,5499   EUR  90,0332  

Новости

Больше новостей
Майские праздники вы проведете...
Комментировать
0
Больше опросов

​Делегация Тюменской области во главе с губернатором работает в Узбекистане

Александр Моор участвует международной выставке «Иннопром. Центральная Азия 2023»

​Делегация Тюменской области во главе с губернатором работает в Узбекистане
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор во главе делегации, состоящей из более чем пятидесяти представителей регионального правительства, деловых кругов и инфраструктуры поддержки бизнеса, находится в Узбекистане. С 24 по 26 апреля в Ташкенте проходит международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия 2023».

Губернатор примет участие в выставке, где представлены более 300 компаний из России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Тюменцы презентуют нефтегазовый кластер региона на международной площадке.

«Подготовка к поездке началась несколько месяцев назад, что позволило провести максимально глубокую проработку списка потенциальных партнеров, сообщил Алексей Ергалиев, руководитель центра поддержки экспорта Тюменской области. – В рамках бизнес-миссии для наших компаний запланированы встречи, в том числе и на полях выставки «Иннопром. Центральная Азия». Четыре компании планируют подписать контракты непосредственно в Узбекистане».

В эти дни в Узбекистане также проходит бизнес-миссия, организованная Центром поддержки экспорта. В ней принимают участие несколько тюменских компаний.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 19:19, просмотров: 85, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Экономическая безопасность в надежных руках 739
  2. В Сургуте по следам обращений жителей скорректировали 12 автобусных маршрутов – и это не конец 594
  3. ​А как говорить? 541
  4. ​История Тобольска нашла отражение в новом отеле 502
  5. Житель Казани учинил ДТП с пятью пострадавшими на югорской трассе 495
  6. Директор управления капстроительства ХМАО ушел в отставку 474
  7. В России снизилась летальность от рака 428
  8. ​В Югре вспыхнули первые в этом году природные пожары 414
  9. Югорчане считают нерациональным тратить деньги на брендовые вещи, СПА и психолога 404
  10. ​В Югре дополнительно установят 13 камер фиксации нарушений ПДД 373
  1. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 2835
  2. Проекту «Новые имена Сургута» – 30 лет 2603
  3. Самые доступные новостройки Дубая: только посмотрите на эти фото! 2232
  4. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 2158
  5. Эх, жизнь река… 2157
  6. ​Деньги россиян уже год как частично заперты внутри страны. Но их все равно можно инвестировать в недвижимость – через крипту 2095
  7. «Случайная последовательность» в Сургуте: говорим об уральской анимации 2008
  8. Электронная регистрация: зачем это нужно для бизнеса? 1952
  9. KFC в Сургуте переименовали в «Ростикс» 1937
  10. ​Вопрос о реформе маршрутной сети в Сургуте поднял нижневартовский депутат на встрече с Натальей Комаровой 1816
  1. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5078
  2. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 4833
  3. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 4742
  4. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 4683
  5. ​Галаховы 4313
  6. ​Совсем скоро в России будет практически невозможно избежать повестки на военную службу. Как это будет работать 3817
  7. ​Будет трудно 3751
  8. ​Новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала – явно лучше предыдущего. Но хуже оригинала 3660
  9. ​Приглашение к разговору 3519
  10. ​Кирилл Киселев: «С 1 мая автобусных маршрутов в Сургуте станет меньше на четверть. Но в целом сеть станет лучше» 3357

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика