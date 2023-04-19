Александр Моор призвал силовиков активно противостоять угрозам и вызовам

В Тюменской области в период подготовки и проведения майских праздников будут приняты дополнительные меры безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на очередном заседании региональной антитеррористической комиссии.

Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности населения и важных объектов Тюменской области в предпраздничные и праздничные дни тюменские полицейские, росгвардейцы, пожарные и спасатели будут нести службу в усиленном режиме.

«Мы должны эффективно противостоять всем угрозам и вызовам, учитывать их при организации работы. Наша задача – выработать и реализовать действенные меры, позволяющие надежно защитить население, обеспечить безопасность и спокойствие людей», – подчеркнул Александр Моор.

Обстановка в области находится под контролем, отметили в своих выступлениях представители органов внутренних дел, Росгвардии и МЧС России. Между правоохранительными структурами, региональными и муниципальными органами власти, общественными организациями налажено эффективное взаимодействие, необходимое для обеспечения безопасности жителей региона и расположенных на его территории важных объектов.

Губернатор поставил задачу активно противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в регионе путем активного использования сети Интернет, как средства ведения информационной войны и оказания психологического воздействия, в первую очередь – на молодежь.