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​Более 50 предприятий представили вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Тюменской области

1800 тюменцев посетили площадки всероссийской ярмарки трудоустройства

​Более 50 предприятий представили вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Тюменской области
Фото: admtyumen.ru

В Тюмени и Тобольске впервые прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». 14 и 15 апреля около 1000 вакансий представили более пятидесяти предприятий разных отраслей промышленности Тюменской области. Площадки посетили порядка 1800 тысяч граждан, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

«Наша задача — обеспечить предприятия региона квалифицированными сотрудниками, а людям помочь найти интересную работу. Всероссийская ярмарка трудоустройства является очень хорошей площадкой для ее решения», – отметил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Посетители ярмарки смогли сравнить условия работы на разных предприятиях, требования к квалификации и карьерные перспективы. Кроме того, у всех желающих была возможность обратиться к консультантам по вопросам повышения квалификации, планирования карьеры, открытия собственного бизнеса. Приглашенные эксперты помогали выпускникам и студентам наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства.

Помимо представления вакансий работодателей и презентации возможностей центров занятости, проводились мастер-классы и тренинги по различным темам, связанным с трудоустройством, карьерным ростом. Несколько презентационных площадок для выпускников и их родителей представили образовательные организации.

На круглом столе работодатели, общественные объединения и представители исполнительных органов власти Тюменской области обсудили вопросы обеспечения бизнеса кадрами необходимой квалификации.

Главным результатом этого уникального по новизне, масштабу и наполнению мероприятия должна стать презентация возможностей, которые открывает рынок труда Тюменской области, отметил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

23 июня состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.


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Сегодня в 23:14, просмотров: 71, комментариев: 0
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