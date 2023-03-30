Только 16% россиян против сокращения рабочей недели до 36 часов, показал опрос

Порядка 77% россиян поддержали идею сократить рабочую неделю до 36 часов. Против инициативы высказались только 16% граждан страны. Это следует из опроса сервиса SuperJob, пишет РБК. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет, которые работают пять дней в неделю.

Среди 77% поддержавших идею сократить рабочую неделю голоса распределились так: 80% - это женщины и 75% - мужчины. В частности, 77% женщин уверены в том, что будут успевать выполнять стандартный объем работы и за 36 часов в неделю, доля мужчин с аналогичным мнением составила 73%.

С инициативой сделать пятницу сокращенным днем с работой до обеда выступили в комитете Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Руководитель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков сообщил, что профсоюзы поддерживают эту идею, но при условии сохранения заработной платы на прежнем уровне, пишут «Ведомости».