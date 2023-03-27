Стоимость домашней аптечки выросла на 16% за год

Средняя стоимость домашней аптечки в феврале 2023 года составила 913 руб. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года она выросла на 16%, пишут со ссылкой на данные Росстата «Ведомости».

Больше остальных подорожал спазмолитический препарат но-шпа (100 таблеток по 40 мг) - за год на 38,5% до 322,1 руб. Серьезно выросла стоимость активированного угля (10 таблеток по 100 мг) - на 31,3% до 15,06 руб., ранозаживляющей мази левомеколь – на 12,1% до 193,33 руб. Также подорожали парацетамол (10 таблеток по 500 мг, +9,3%), нимесулид (100 мг, +9,6%), ибупрофен (200 мг, +6,6%), отмечает издание. Некоторые препараты (например, эналаприл, бисакодил, супрастин), напротив, подешевели, но незначительно.

В домашнюю аптечку входят жаропонижающие, обезболивающие, спазмолитики, антигистаминные, ранозаживляющие препараты, сорбенты, средства от запора и средства для гипертоников, сосудосуживающие капли в нос.