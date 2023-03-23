В Тюменской области избавляются от деревянных школ

В 2023 году в рамках программы замены деревянных школьных зданий в сельских районах Тюменской области планируется построить пять современных школ. Замене подлежат небольшие учебные заведения в общей сложности на 242 места, сообщил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов на очередном заседании президиума регионального правительства.

Школу в селе Митькинское Вагайского района, рассчитанную на 22 ученика, введут в эксплуатацию к 1 сентября. До конца года планируют сдать два школьных здания в Вагайском районе – в селе Большой Карагай и в поселке Иртыш, одно в деревне Овсянникова Тобольского района, и одно в селе Крашенинино Упоровского района.

В общей сложности региональная программа предусматривает замену 29 деревянных школ. Семь из них, на 192 места, уже введены в эксплуатацию. Три школы расположены в Вагайском районе, две – в Тобольском районе, по одной – в Ялуторовском и Нижнетавдинском районах. В 2024 году в рамках программы планируется заменить три деревянные школы, в 2025 году – построить еще 14 новых учебных зданий.

В сельских районах по итогам программы будет создана 1 тысяча 149 учебных мест, а также 384 места в дошкольных отделениях. В 14 школах разместятся фельдшерско-акушерские пункты.

12 школ, подлежащих замене, расположены на труднодоступных территориях. «Важно дать нашим детям равный доступ к образованию. Независимо от того, где они живут», – прокомментировал реализацию программы губернатор Александр Моор.