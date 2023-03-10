В Тюменской области продолжают выделять земельные участки многодетным

На март 2023 года в Тюменской области 87 процентов семей с тремя и более детьми из всех, принятых на учет, обеспечены земельными участками. За время действия программы 11 546 семьям предоставлены земельные участки, 439 семей – выбрали целевую выплату вместо земли, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

С 1 января 2023 года размер социальной выплаты увеличился, так как увеличился размер кадастровой стоимости земельного участка для ИЖС. Соответственно для семьи с тремя детьми выплата составит 401 260 рублей, а доплата за каждого последующего ребенка будет 80 252 рубля.

Наибольшее количество участков выделено жителям столицы региона – 4203 участка получили семьи Тюмени, семьи Тюменского района – 1 475 участков, в Заводоуковском городском округе – 722 участка, в Ялуторовске – 500 участков.

Программа по предоставлению многодетным семьям бесплатных земельных участков действует в Тюменской области с 2011 года. Эта форма помощи осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Многодетные семьи, ещё не получившие бесплатный земельный надел, могут отслеживать номер очереди на сайте Фонда имущества Тюменской области www.fund72.ru с помощью специального сервиса в разделе «Многодетным семьям».