16+
Логотип Сиапресс
USD  75,4728   EUR  80,2353  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Большинство россиян считают, что у мужчин и женщин в стране равные права

ВЦИОМ: 61% россиян уверены в равенстве прав и возможностей полов в стране

​Большинство россиян считают, что у мужчин и женщин в стране равные права
Фото: pixabay

Большинство россиян (61%) считают, что у женщин в России столько же прав и возможностей, сколько и у мужчин. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Отмечается, что о равенстве полов чаще говорят мужчины (64%), чем женщины (58%). Зато женщины чаще отмечают привилегированность мужчин - 31% против 15%.

По оценке аналитиков, ситуация в этой области улучшается: за 20 лет число заявивших о равенстве возможностей полов в стране россиян увеличилось на 11 п. п. При этом на 5 п.п. выросла доля россиян, считающих, что мужчины больше подходят на роль руководителя.

47% опрошенных выразили мнение, что хорошим руководителем может быть в равной степени как мужчина, так и женщина. Еще 73% россиян считают, что представители обоих полов могут быть одинаково хорошими работниками.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:54, просмотров: 117, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Поразительно, но у Сургута напрочь вымарана часть истории, связывающая его с Обью. Это нужно исправлять воссозданием ареала речпорта 992
  2. ​Два грантовых конкурса выиграли музеи Тюменской области 654
  3. В Сургуте произошел взрыв подсолнечного масла – хозяйку квартиры госпитализировали с ожогами 631
  4. ​Кубок Западной Сибири собрал под Тюменью рыбаков из разных регионов России 597
  5. ​Александр Моор пообещал поддерживать эффективные предприятия АПК 585
  6. Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова // ONLINE 526
  7. В ДТП на автодороге «Сургут – Лянтор» скончалась 58-летняя женщина 483
  8. В Сургутском районе назначен новый директор УКСа 447
  9. В Сургуте нашли инвестора, который займется реконструкцией «Авроры» 420
  10. Жительницам Югры на 8 Марта дарили летнюю резину, песню и живых бабочек 381
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 15851
  2. «Меня вдохновляет сама жизнь. Нет ничего интереснее и полнее во всех проявлениях, чем жизнь» 2549
  3. ​В Югре похолодает до -30 градусов 2315
  4. Мошенники «помогли» жителю Сургута отправить заявку на мобилизацию без его ведома 2295
  5. «Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников» 2166
  6. ​«Круговое движение» теряет силу, но Сургут этого пока не почувствует 2162
  7. Сургутские налоговики получат новое здание за миллиард рублей 2104
  8. ​В центре Сургута произошло ДТП на виду у инспекторов ДПС // ВИДЕО 2064
  9. ​Нужно сурово наказывать организаторов подобных молодежных сообществ 1965
  10. Плату за общедомовые расходы начали рассчитывать по-новому: как это повлияет на сургутян 1927
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 15851
  2. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 8453
  3. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 7727
  4. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 5021
  5. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 4742
  6. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 4494
  7. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 4464
  8. Продажа кирпичей 3804
  9. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 3765
  10. «Мы не уходим, мы просто снижаем обороты» 3703

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика