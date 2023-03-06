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​Александр Моор пообещал поддерживать эффективные предприятия АПК

Александр Моор совершил рабочую поездку в Нижнетавдинский район

​Александр Моор пообещал поддерживать эффективные предприятия АПК
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор совершил рабочую поездку в Нижнетавдинский район. Глава региона побывал на фермерском хозяйстве в поселке Березовка, где предприниматель Соломон Шармазанов занимается разведением молочных коров. Общая численность стада превышает 1100 голов, и, чтобы иметь собственную кормовую базу, в хозяйстве выращивают зерновые культуры.

Как рассказал предприниматель, предприятие активно развивается во многом благодаря тому, что эффективно использует региональные меры господдержки. Хозяйство освобождено от налога на имущество, фермер получает субсидии из регионального бюджета. Так, в 2022 году общий объем субсидирования составил 21 миллион рублей.

Глава региона отметил, что при поддержке областного бюджета тюменские аграрии из года в год обновляют парк сельхозтехники и оборудования.

«Обязательно будем поддерживать развитие небольших, но эффективных предприятий агропромышленного комплекса… Мы понимаем, что агропромышленный комплекс, безусловно, требует государственной поддержки. Несмотря ни на какие сложности, расходы на нее всегда будут в нашем бюджете», – цитирует Александра Моора пресс-служба губернатора.

Во время рабочей поездки губернатор проинспектировал жилой дом для детей-сирот, который готовят к сдаче в эксплуатацию, оценил капремонт терапевтического отделения областной больницы № 15, встретился с главами сельских поселений и общественниками, пообщался с женами и матерями жителей района, принимающих участие в СВО, поздравил победителей муниципального этапа конкурса «Педагог года».

В завершение визита в Нижнетавдинский район Александр Моор пообщался с местными предпринимателями. Они представили проекты, которые создали в процессе акселерации муниципальных инвестиционных команд. Глава области отметил: «Хороший проект нужно увидеть и поддержать».


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Сегодня в 22:58, просмотров: 77, комментариев: 0
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