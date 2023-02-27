Александр Моор отметил Масленицу в Ялуторовске

Для развития туризма нужны не только яркие события, но и инфраструктура. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Ялуторовск. Глава региона отметил, что Масленица в Ялуторовске собирает много гостей из региона, в том числе из областной столицы.

Во время посещения ялуторовской Масленицы губернатор с интересом понаблюдал за гастрономическим шоу «Битва блинопеков», увидел, как печется знаменитый трехметровый блин, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса России, а также побывал на увлекательной экскурсионной программе в Ялуторовском остроге.

«Необходимо сделать так, чтобы туристы приезжали в Ялуторовск и другие исторические малые города и села нашего региона не на один день, не только ради какого-то одного события. Для этого нужна современная инфраструктура. Многие наши земляки уже понимают, что туризм и досуг сегодня – одно из самых перспективных направлений для создания и развития своего бизнеса. А мы вместе с муниципалитетами, в свою очередь, готовы поддержать интересные инвестиционные начинания в этой сфере», – подчеркнул Александр Моор.