Сотрудников российских компаний стали реже поздравлять с днем рождения

Российские компании стали реже поздравлять сотрудников с днем рождения. Это следует из результатов опроса сервиса Superjob, пишет РБК.

«По сравнению с 2020 годом компаний, поздравляющих персонал с днем рождения, стало меньше (на 81%). В период пандемии работодатели считали важным добавить положительных эмоций в рабочий процесс и сплотить коллектив, в том числе находящийся на удаленке», - пишет издание.

Коллективов, где скидываются на подарки коллегам, за три года стало меньше. При этом угощать коллег в честь своего дня рождения, напротив, стали чаще. На это повлияло то, что число сотрудников на удаленке стало меньше.