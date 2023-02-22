Спрос на новостройки в российских городах сократился на 36% за год

Спрос на квартиры в новых домах в российских городах в начале 2023 года сократился на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из результатов исследования сервиса «Авито Недвижимость», пишут «Ведомости».

«Россияне стали меньше покупать квартиры в новостройках в начале 2023 г., по сравнению с первыми месяцами 2022 г. Это объясняется нестабильным новостным фоном и общей экономической ситуацией. Некоторые пользователи платформы, которые в 2022 г. готовы были вложиться в недвижимость, сейчас сомневаются и боятся идти на этот шаг из-за размытых перспектив будущего», – говорится в сообщении.

Сильнее всего спрос на квартиры в новостройках упал в Калининграде (-63,7%) - из-за этого цены за 1 кв. м снизились на 7,8%. По словам руководителя направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, Калининград стал единственным городом-миллионником, в котором зафиксировали снижение цен. Также серьезное падение спроса на жилье в новостройках произошло в Саратове (-63%), Ставрополе (-57,8%) и Москве (-44,7%).

Вырос спрос на новостройки только в двух городах - Санкт-Петербурге (0,4%) и Томске (28,2%).