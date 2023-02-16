Тюменская нефтесервисная компания заключила договор на ремонт скважин в Египте

Тюменская нефтесервисная компания «Ойл Тэк» заключила договор на оказание услуг по ремонту скважин на месторождениях в Египте, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

В настоящее время тюменская делегация находится в Египте с бизнес-миссией. Подписание договора между «Ойл Тэк» и египетскими компаниями Access Middle East Oil Services и F&M состоялось на международной нефтегазовой выставке EGYPS в Каире. В ней участвуют 32 тысячи представителей нефтяного и газового секторов из разных стран.

Генеральный директор «Ойл Тэк» Иван Лесь отметил: «Это большая поддержка от любимого региона – Тюменской области. Впереди большая работа, здесь рынок интересный». В планах у компании выйти на рынок Ливии и Саудовской Аравии.

Правительство Тюменской области настроено на развитие партнёрских отношений между египетскими и тюменскими компаниями, подчеркнул заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

Поддержка в продвижении тюменской продукции и услуг оказывается бизнесу благодаря национальным проектам «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».