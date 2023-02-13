В Минздраве заявили о росте заболеваемости ожирением среди подростков России

За последние 20 лет в России стали в шесть раз чаще выявлять ожирение среди школьников. Так, если в начале 2000 года фиксировали около 150 случаев на 100 тысяч подростков 15-17 лет, то последние пять лет врачи ставят в среднем по 800-900 диагнозов, рассказали в «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав.

При этом хуже всего дела обстоят в Санкт-Петербурге – ожирение ежегодно находят у каждого 75 школьника. Среди антилидеров также Оренбургская, Орловская и Смоленская области.

Вместе с тем, статистика Роспотребнадзора отмечает, что в 2021 году каждый восьмой мальчик школьного возраста и каждая двадцатая девочка имели ожирение. Средний индекс массы тела у подростков прибавляет 1-2 процента каждый год, сообщают в Росстате.