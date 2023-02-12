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​Россияне проигнорируют День святого Валентина

Опрос: Большинство жителей России не станут отмечать 14 февраля

​Россияне проигнорируют День святого Валентина
Фото: unsplash.com

Большинство экономически активных россиян откажутся от празднования Дня святого Валентина, свидетельствует опрос SuperJob. Так, по данным сервиса, только 36 процентов мужчин намерены в этот день явиться к своим возлюбленным с букетиком, при этом отмечать 14 февраля как праздник будут всего 13 процентов участников опроса.

«За 16 лет популярность праздника влюбленных в России снизилась почти в четыре раза: в 2007 году его отмечал каждый второй (50 процентов), сейчас — лишь 13 процентов», — отмечают исследователи.

На рабочих местах тоже романтики не будет: лишь пять процентов респондентов рассказали, что, как и раньше, на работе устроят почту с валентинками.

Опрос был проведен в начале февраля среди жителей 557 населенных пунктов —исследователи опросили три тысячи человек.


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Сегодня в 11:04, просмотров: 117, комментариев: 0
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