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​В Тюмени обсудят вопросы продвижения региональных музеев

В Тюмени состоится стратегическая сессия по продвижению музеев

​В Тюмени обсудят вопросы продвижения региональных музеев
Фото: admtyumen.ru

В среду, 8 февраля, в Тюмени состоится стратегическая сессия по продвижению музеев. В Музейном комплексе имени И.Я. Словцова соберутся специалисты для поиска новых решений развития музейного потенциала региона. Участникам предстоит рассмотреть тренды современного маркетинга, найти оригинальные решения вопросов брендинга региона при помощи цифровых технологий. В работе сессии примут участие не только музейные работники, но и представители органов власти, сферы туризма, эксперты креативных индустрий.

«Тюмень одной из первых включилась в системное развитие «Императорского маршрута». В прошлом году совместно с Минкультуры России мы реализовали федеральный проект «Музейные маршруты», своё развитие получило сотрудничество с музеями Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках стратегической сессии наметим дальнейшие шаги по продвижению музеев», - рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Напомним, что проект «Музейные маршруты России» запущен Министерством культуры Российской Федерации в 2021 году для популяризации музеев и вовлечения в культурный оборот максимального количества исторически значимых объектов. Тюменский этап является одним из важнейших и наиболее популярных элементов федерального проекта.


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Сегодня в 22:59, просмотров: 40, комментариев: 0
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