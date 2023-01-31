Тюменские охотники смогут контролировать срок разрешений на охоту онлайн

Тюменские охотники смогут смогут следить за заявлениями на выдачу разрешения на добычу охотресурсов онлайн. В личном кабинете охотника на Портале услуг Тюменской области в скором времени появится новый раздел «Мои заявления».

«Здесь будет информация о дате начала и дате окончания охоты, информация о заявках на распределение с указанием охотничьих ресурсов, районов добычи, результатов жеребьевки и др. Также завершается доработка блока «Мои заявки». Пользователям будет доступна информация о суммах оплаты государственной пошлины и налогового сбора, которые необходимо оплатить для получения разрешения и дополнительная информация, рассылаемая по результатам жеребьевки», – рассказали в департаменте информатизации региона.

Личный кабинет охотника — востребованный сервис. В 2022 году через него внесено более 15 000 сведений о добыче по своим разрешениям на добычу охотресурсов. Количество посещений личного кабинета в 2022 году — более 42 тысяч.

«Улучшение качества взаимодействия граждан с государственными органами и бюджетными учреждениями в цифровом виде, в том числе оказание госуслуг в электронном виде, входит в число задач регионального проекта «Цифровое государственное управление», – напомнили в департаменте.