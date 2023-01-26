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​В Тюмени возводят спортивный центр за счет средств инвестора

В Тюмени построят фитнес-центр с бассейном для взрослых и грудничков

​В Тюмени возводят спортивный центр за счет средств инвестора
Фото: admtyumen.ru

В Тюмени реализуют инвестиционный проект по созданию спортивного центра с бассейном. Объем инвестиций в экономику Тюменской области составит 300 млн рублей. Появятся 44 новых рабочих места.

«Более 80 процентов вложений в проект — это собственные средства инвестора. Региональное инвестиционное агентство предоставило господдержку — заём в 50 млн рублей. Эти деньги предприниматель направит на приобретение спортивного оборудования для бассейнов и фитнес-залов, мебели для детских студий и медицинского оснащения. Основная часть работ уже выполнена. Возведено здание общей площадью 4642,7 кв. м, подведены коммуникации, заложены внутренние инженерные сети, идет чистовая отделка помещений, подбор оборудования, систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации», – рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

В спортивном центре будет большой бассейн с пятью дорожками, детский обучающий бассейн, несколько фитнес-залов для индивидуальных и групповых программ, многофункциональный тренажерный фитнес-зал площадью более 900 «квадратов». В центре будут представлены услуги функционального тренинга, борьбы, бокса, кикбоксинга, бодибилдинга, пауэрлифтинга. Также планируются занятия в студиях йоги, танцев, пилатес, организация реабилитационных и рекреационных программ, спортивное, оздоровительное и грудничковое плавание, аквааэробика и многое другое.


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26 января в 23:38, просмотров: 93, комментариев: 0
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