Подведены итоги первого конкурса Фонда президентских грантов Тюменской области

Подведены итоги первого конкурса Фонда президентских грантов 2023 года. В число победителей вошли 29 некоммерческих организаций Тюменской области. На реализацию социально значимых проектов получат более 45 млн рублей – от 228 тысяч до 13 млн рублей.

«Среди победителей первого конкурса — социально ориентированные НКО, работающие в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, а также в Тюменском, Исетском и Упоровском районах. Самую большую сумму на реализацию социальных проектов получил благотворительный фонд развития города Тюмени «Месторождение добра – Урал» – 13 млн рублей», – рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

Также региональное отделение Тюменской области общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» получило 4,7 млн рублей на проект «Социальные производственно-интеграционные мастерские МИР». 2,8 млн рублей направят на проект «Готовься сейчас!» тюменской городской молодежной общественной организации «Военно-патриотический клуб "Барс"».

Реализация поддержанных проектов начнется уже 1 февраля.

Некоммерческими организациями из 87 регионов было заявлено 10 615 инициатив. В результате победителями конкурса стали 1 845 организаций, а общая сумма поддержки составляет 4,3 млрд рублей.