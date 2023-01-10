Россияне массово обращаются за единой выплатой на детей

Более миллиона россиян обратились за единой выплатой на детей через Госуслуги. Прием заявлений был открыт 28 декабря, 3 января информацию начали передавать в Социальный фонд. Рассмотрение будет длится 10 рабочих дней. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

«Если вы имеете право на разные выплаты, теперь достаточно подать одну заявку. Размеры выплат, из которых складывается пособие, — 50, 75 или 100% прожиточного минимума в регионе. На детей — минимум для ребенка, на беременных женщин — минимум для трудоспособного населения», – рассказали в ведомстве.

Условия для получения выплаты:

среднедушевой доход семьи не больше регионального прожиточного минимума;

имущество членов семьи не превышает установленный перечень;

взрослые члены семьи имеют трудовой доход или объективную причину его отсутствия.

Единое пособие назначается семьям с детьми и беременным женщинам. Оно включает в себя ряд действующих сейчас выплат: