Россияне массово обращаются за единой выплатой на детей

Более миллиона россиян обратились за единой выплатой на детей через Госуслуги. Прием заявлений был открыт 28 декабря, 3 января информацию начали передавать в Социальный фонд. Рассмотрение будет длится 10 рабочих дней. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
«Если вы имеете право на разные выплаты, теперь достаточно подать одну заявку. Размеры выплат, из которых складывается пособие, — 50, 75 или 100% прожиточного минимума в регионе. На детей — минимум для ребенка, на беременных женщин — минимум для трудоспособного населения», – рассказали в ведомстве.
Условия для получения выплаты:
- среднедушевой доход семьи не больше регионального прожиточного минимума;
- имущество членов семьи не превышает установленный перечень;
- взрослые члены семьи имеют трудовой доход или объективную причину его отсутствия.
Единое пособие назначается семьям с детьми и беременным женщинам. Оно включает в себя ряд действующих сейчас выплат:
- пособие при постановке на учёт в ранние сроки беременности;
- выплаты на первого, третьего и последующего ребенка до 3 лет;
- выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- пособие на детей от 8 до 17 лет.