Очередную реформу ЖКХ обсуждают в Минстрое

Тарифы ЖКХ должны повышаться с учетом доходов граждан, уверены общественники: такое предложение незадолго до Нового года внесла комиссия по ЖКХ Общественного совета при Минстрое России.

Сейчас, напомним, индексация тарифов учитывает только инфляцию, эксперты комиссии же предлагают проводить дополнительный анализ уровня платежеспособности населения в каждом конкретном регионе. По словам главы комиссии Ирины Булгаковой, если регион устанавливает тарифы, которые не в состоянии оплатить 30 и более процентов населения, их нельзя считать доступными. В этом случае компенсировать нехватку средств ресурсоснабжающим организациям необходимо из федерального бюджета, региону же следует создать условия для роста благосостояния населения.

По данным портала «ЭнергоСовет», сегодня задолженность физических лиц составляет львиную долю общей неустойки в сфере жилищно-коммунальных услуг. Так, по итогам I квартала 2022 года эта доля составляла порядка 804,5 миллиона рублей. Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями по сравнению с предыдущим годом выросла на 11 процентов, перед УК — на три процента.