«Победа» спустя 3 года вернула акцию с бесплатными билетами для Дедов Морозов

Авиакомпания «Победа» спустя три года реанимировала акцию по раздаче бесплатных билетов. Их получат те, кто с 31 декабря по 2 января придет на посадку в костюме Деда Мороза или Снегурочки. Правда, получить билет получится только при наличии свободных мест.

«Это акция для тех, кто готов подождать, рискнуть. Для тех, кто не успел или не смог по каким-то причинам купить билет. Если на ближайший рейс свободных мест нет, можно подождать следующего рейса», — рассказала пресс-секретарь лоукостера Наталья Макарова изданию «Подъем».

Она добавила, что почти на каждом рейсе есть свободные места: кто-то опаздывает или заболевает, а у других в последний момент меняются планы.

В последний раз «Победа» устраивала подобную акцию на стыке 2019–2020 годов. По данным авиакомпании, бесплатные билеты тогда получили порядка тысячи пассажиров в новогодних костюмах.