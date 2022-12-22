В Госдуме обсуждают ограничение возраста регистрации в социальных сетях

Депутаты Госдумы планируют в начале следующего года обсудить возможное ужесточение условий пользования детьми интернетом и актуализировать законодательство по защите несовершеннолетних в Сети. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование о поведении детей в интернете от Государственного университета управления с участием 26 580 респондентов в возрасте от шести до 18 лет.

«72% детей и подростков сообщили, что сталкивались с неприятным содержанием сайтов и в соцсетях. 47% рассказали, что им предлагали в Сети попробовать наркотики, алкоголь или заработать, распространяя информацию о них. При этом 14% признались, что «обратили внимание на предложения заработать»», – пишут «Известия».

Отметим, что специалисты университета предложили разработать и принять закон о социальных сетях. Представители вуза считают необходимым ввести регистрацию в соцсетях по паспортным данным, то есть по достижению 14 лет.