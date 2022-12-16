16+
Логотип Сиапресс
USD  64,3015   EUR  68,4470  

Новости

Больше новостей
Вам хватает денег на празднование Нового года?
Комментировать
0
Когда вы купили свою первую недвижимость?
Комментировать
0
Больше опросов

​В центре «Семья» прошел премьерный показ социального ролика «Наш малыш»

Социальный ролик «Наш малыш» показали 14 декабря в региональном центре «Семья»

​В центре «Семья» прошел премьерный показ социального ролика «Наш малыш»
Кадр из ролика

Социальный ролик «Наш малыш» на тему детско-родительских взаимоотношений показали 14 декабря в региональном центре «Семья» на открытой лекции для родителей. Видеоработа Департамента общественных связей Тюменской области создана при участии специалистов «Семьи» и тюменских сценаристов.

Ролик наглядно показывает: ребенок без внимания сегодня – уже завтра чужой человек. Подростки, которые не чувствуют заботы и интереса со стороны родителей, склонны углубляться в хобби и замыкаться в себе. Поэтому важно участвовать в жизни ребенка, и особенно в новогодние праздники, когда есть возможность проводить время всей семьей, дарить тепло, внимание и заботу.

На лекции ведущие психологи центра Джамиля Достовалова и Анна Шерстобитова рассказали тюменцам, как не утратить эмоциональный контакт с ребенком и выстроить доверительные отношения.

«Причин, почему подростки замыкаются в себе, может быть несколько: нехватка внимания родителей, проблемы со сверстниками, сложности в школе. В праздники, в том числе новогодние, отношения в семье могут обостриться, так как вне работы и школы семья проводит много времени вместе. Как показал период изоляции во время пандемии, многим родителя и детям непривычно находиться длительное время вместе, поэтому вскрывались сложности во взаимопонимании. Люди поняли, что надо уделять друг другу больше времени», – отметила ведущий психолог центра «Семья» Анна Шерстобитова.

Для разработки идеи ролика проводились фокус-группы с профессиональным сообществом и консультации с психологами центра «Семья». Своим видением межведомственного подхода в работе поделился исполняющий обязанности директора Департамента общественных связей Антон Пермяков:

«У нашего региона большой потенциал в создании социальных медиапродуктов, и департамент оказывает им содействие. Мы организовали коммуникацию органов власти, родителей, педагогического сообщества и сценаристов, чтобы поднять важную проблему доверительных детско-родительских отношений.

Без поддержки подростковый период довольно трудно прожить. Нужно замечать изменения в ребенке и быть ему другом. На этой проблеме мы акцентируем внимание в ролике „Наш малыш“, созданном для содействия федеральному проекту „Поддержка семей, имеющих детей“ национального проекта „Образование“ Минпросвещения России».

Видеоролик опубликован в официальных сообществах Тюменской области и передан для использования в работе органам власти и ведомствам, отвечающим за работу с родительским сообществом.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 09:36, просмотров: 119, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте снесли популярный среди горожан овощной киоск 1058
  2. ​В Югре лесничего поймали на махинациях с лесом 836
  3. Ледовые городки, елки и гирлянды: Сургут преображается к Новому году 832
  4. Utair открывает новые рейсы из югорских городов 819
  5. Проект «Три ратных поля России в Сургуте» завершится масштабным форумом 780
  6. Почти у половины югорчан имеются долги или кредитные обязательства 719
  7. ​«ЮТэйр» оштрафовали на 30 тысяч за овербукинг 707
  8. Ипотека по карману: как увеличить площадь и сменить окружение 679
  9. ​83 югорчанина заболели ковидом за сутки 651
  10. 15% россиян решили отпраздновать Новый год с кредитом 649
  1. OBI уйдет из Сургута, но позже 4121
  2. ​Жители Югры смогут стать клиентами ВТБ без визита в офис 2785
  3. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 2659
  4. История про автосалон вместо яхт-клуба в Сургуте продолжается до сих пор. Ее очередной этап – на публичных слушаниях о генплане 2464
  5. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 2372
  6. ​Это ошибка 2360
  7. ​Власти Сургутского района продолжают оказывать помощь семье, потерявшей детей при пожаре на даче 2318
  8. Магазин OBI в Сургуте переходит в онлайн 2301
  9. В Сургутском районе в пожаре задохнулись два ребенка 2222
  10. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Михаил Гринченко 2221
  1. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 5684
  2. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5423
  3. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 4827
  4. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 4753
  5. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 4683
  6. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 4616
  7. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 4606
  8. ​Не прелесть ли? 4231
  9. OBI уйдет из Сургута, но позже 4121
  10. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 3645

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика