Социальный ролик «Наш малыш» показали 14 декабря в региональном центре «Семья»

Социальный ролик «Наш малыш» на тему детско-родительских взаимоотношений показали 14 декабря в региональном центре «Семья» на открытой лекции для родителей. Видеоработа Департамента общественных связей Тюменской области создана при участии специалистов «Семьи» и тюменских сценаристов.

Ролик наглядно показывает: ребенок без внимания сегодня – уже завтра чужой человек. Подростки, которые не чувствуют заботы и интереса со стороны родителей, склонны углубляться в хобби и замыкаться в себе. Поэтому важно участвовать в жизни ребенка, и особенно в новогодние праздники, когда есть возможность проводить время всей семьей, дарить тепло, внимание и заботу.

На лекции ведущие психологи центра Джамиля Достовалова и Анна Шерстобитова рассказали тюменцам, как не утратить эмоциональный контакт с ребенком и выстроить доверительные отношения.

«Причин, почему подростки замыкаются в себе, может быть несколько: нехватка внимания родителей, проблемы со сверстниками, сложности в школе. В праздники, в том числе новогодние, отношения в семье могут обостриться, так как вне работы и школы семья проводит много времени вместе. Как показал период изоляции во время пандемии, многим родителя и детям непривычно находиться длительное время вместе, поэтому вскрывались сложности во взаимопонимании. Люди поняли, что надо уделять друг другу больше времени», – отметила ведущий психолог центра «Семья» Анна Шерстобитова.

Для разработки идеи ролика проводились фокус-группы с профессиональным сообществом и консультации с психологами центра «Семья». Своим видением межведомственного подхода в работе поделился исполняющий обязанности директора Департамента общественных связей Антон Пермяков:

«У нашего региона большой потенциал в создании социальных медиапродуктов, и департамент оказывает им содействие. Мы организовали коммуникацию органов власти, родителей, педагогического сообщества и сценаристов, чтобы поднять важную проблему доверительных детско-родительских отношений.

Без поддержки подростковый период довольно трудно прожить. Нужно замечать изменения в ребенке и быть ему другом. На этой проблеме мы акцентируем внимание в ролике „Наш малыш“, созданном для содействия федеральному проекту „Поддержка семей, имеющих детей“ национального проекта „Образование“ Минпросвещения России».

Видеоролик опубликован в официальных сообществах Тюменской области и передан для использования в работе органам власти и ведомствам, отвечающим за работу с родительским сообществом.