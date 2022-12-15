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​В Сургуте снесли популярный среди горожан овощной киоск

В Сургуте по жалобе горожан снесли ларек «Овощи и фрукты»

​В Сургуте снесли популярный среди горожан овощной киоск
Фото: admsurgut.ru

В Сургуте ликвидировали киоск «Овощи и фрукты» на проспекте Мира, 28/1. Жалоба на ларек поступила от горожан через систему ЦУР «Инцидент Менеджмент», сообщили в пресс-службе администрации города.

«Во время обследования земельного участка сотрудники контрольного управления Администрации Сургута зафиксировали размещение торгового объекта без правоустанавливающих документов», — рассказали в пресс-службе.

Чиновники предъявили предпринимателю претензию и потребовали в досудебном порядке снести торговую точку. Бизнесмен добровольно демонтировал павильон.

С начала года в Сургуте ликвидировали уже порядка 80 незаконно установленных торговых объектов. Например, снесли ларек по продаже шаурмы и шашлыка на ул. Аэрофлотской.


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Сегодня в 14:40, просмотров: 189, комментариев: 0
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