Тобольским студентам-медиках рассказали о преимуществах работы на родине

Благодаря госпрограмме «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая реализуется в Тюменской области, взамен устаревших строений в сельской местности появляются новые медучреждения.

Современные SMART-фапы и амбулатории отличаются высоким уровнем автоматизации рабочего места: посредством телемедицинских технологий пациенты получили возможность консультироваться с врачами областной больницы № 3, не выезжая в город. Также цифровизация облегчает доступ ко всем электронным сервисам, амбулаторной карте и многому другому.

Об этом шла речь на встрече студентов Тобольского медицинского колледжа с главой Тобольского района Леонидом Митрюшкиным и руководителями медицинских учреждений. Рабочая встреча прошла для привлечения молодых специалистов к трудоустройству в фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории Тобольского района, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Леонид Митрюшкин рассказал студентам о развитии инфраструктуры поселений района, обновлении детских садов, школ и других социально значимых объектов. Также глава района проинформировал о ходе строительства жилья для приезжих специалистов.

Главный врач областной больницы № 3 Ольга Доронина познакомила учащихся колледжа с организацией медицинской помощи в Тобольском районе. Ольга Владимировна рассказала о программе социальной поддержки специалистов «Земский фельдшер». В рамках программы специалисту, переезжающему в сельскую местность, выделяется от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, в первые годы работы предусмотрены и другие стимулирующие выплаты. Также за счет средств больницы молодые специалисты могут повысить свою квалификацию.