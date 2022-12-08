Открытый турнир по керлингу на колясках прошел в Тюмени

Открытый турнир по керлингу на колясках состоялся на ледовой арене «Титан». Соревнования были посвящены памяти мастера спорта России Никиты Меркушина, который был председателем клуба «Шанс» региональной организации Всероссийского общества инвалидов и основателем керлинга на колясках в Тюмени.

Турнир клуба «Шанс» проходил в рамках проекта «Зона комфорта – ЛЁД». Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области, отметили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

В играх принимали участие шесть смешанных команд из Тюменской области и Донецкой Народной Республики. Всего 24 спортсмена с поражением опорно-двигательного аппарата. Заслуженный тренер сборной России по керлингу на колясках Сергей Шамов выступил главным судьей соревнований.

На счету команды скипа Радика Шафигуллина пять побед, она стала абсолютным чемпионом турнира. В золотую команду помимо капитана вошли Марина Котманова, Игорь Базанов и Александр Мальков.

Серебро у команды Ольги Елыниной, которой удалось одержать три победы. За нее выступили игроки: Игорь Зуев, Богдан Хмилевский и Рафис Ахмадеев.

Команда скипа Александры Моревой заняла почетное третье место, отвоевав две победы у соперников. Команду достойно представили Виталий Ван, Ирина Кокорина и Андрей Давиденко.

За успешную реализацию проекта «Зона комфорта – ЛЁД» спортивно-оздоровительный клуб «Шанс» отмечен благодарственным письмом департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Открытые соревнования проекта успешно завершились, но тренировки на льду продолжатся. Теперь в Тюмени керлинг на колясках будет официальной секцией при спортивной школе №3. А это значит, что в области будет сформирована своя сборная, которая сможет представлять регион на соревнованиях.