В Тюменской области состоится чемпионат по баскетболу на колясках

8 и 9 декабря в спортивном комплексе «Здоровье» пройдет чемпионат Тюменской области по баскетболу на колясках, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

В соревнованиях примут участие три команды. За звание чемпиона будут бороться региональная сборная «Шанс», команда из Донецкой народной республики, а также объединенная команда любителей баскетбола из муниципальных образований Тюменской области.

С 27 ноября на базе «Олимпийской ребячки» проходили интенсивные тренировки. Тюменские и донецкие спортсмены участвовали в совместных учебно-тренировочных сборах.

«Мы действительно подружились, много общаемся, делимся опытом. В последнее время, к сожалению, не было возможности у нас тренироваться. Из-за опасной ситуации тренировки отменялись. Здесь отвели душу, как говорится, размяли косточки. По плану у нас комплекс силовых тренировок. Рады возможности не только потренироваться, но и посоревноваться. Настрой боевой, на победу», – рассказал капитан команды ДНР Андрей Калугин.

Руководитель команды «Шанс» Иван Павлов признался, что соревнования – «потрясающая возможность получить новый спортивный опыт».

Церемония открытия чемпионата Тюменской области по баскетболу на колясках пройдет 8 декабря в 16 часов в СК «Здоровье» по адресу ул. Газовиков, 11. Сразу после этого будет дан старт соревнованиям. 9 декабря игры начнутся в 9 часов.