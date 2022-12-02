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​Новое отделение Российского движения детей и молодежи «прописали» в Тюмени

Тюменское отделение Российского движения детей и молодежи расположится в центре областной столицы

​Новое отделение Российского движения детей и молодежи «прописали» в Тюмени
Фото: admtyumen.ru

1 декабря в Тюменской области состоялось первое заседание координационного совета отделения Российского движения детей и молодежи. Мероприятие прошло под председательством главы региона Александра Моора, сообщили в пресс-службе губернатора. Наблюдательный совет нового движения в РФ возглавил президент России Владимир Путин.

Созданная организация будет содействовать проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участвовать в воспитании детей, их профессиональной ориентации.

«Тема развития детского и молодежного движения для нас не новая, – отметил губернатор, выступая на заседании координационного совета. Регион всегда был в авангарде данного направления. Наши общественные организации успешно занимаются вопросами воспитания подрастающего поколения. Опыт тюменских новаторов неоднократно транслировался на федеральных площадках. В области планомерно создаются условия для развития и поддержки детских и молодежных организаций, подготовки актива лидеров как главного потенциала развития региона».

Председатель регионального отделения Российского движения школьников, кандидат социологических наук Наталья Ахлюстина стала руководителем движения в Тюменской области.

О том, что для нового отделения Российского движения детей и молодежи уже предусмотрено помещение, сообщил Александр Моор в окончании первого заседания координационного совета. По счастливой случайности оказалось пустующим помещение по адресу Ленина, 69А. «Требуется небольшой ремонт. Сделаем его – и там будет общеобластная пионерская комната. Все лучшее – детям!», провозгласил губернатор.


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02 декабря в 10:34, просмотров: 25, комментариев: 0
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