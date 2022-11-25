В России проиндексируют стоимость проезда на плацкарте

Тарифы на проезд в плацкарте будут проиндексированы с 1 января 2023 года на 8,1%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.

В ФАС ранее отмечали, что индексация будет проведена с учетом прогноза социально-экономического развития РФ в 2023-2025 годах. Увеличение цен позволит обновить подвижный состав в условиях повышенного спроса на железнодорожные перевозки.

Представители Минтранса в свою очередь уточнили, что это предельный уровень индексации в регулируемом сегменте в общих и плацкартных вагонах. За перевозчиком также сохранят возможность предоставлять скидки.