Большинство россиян поддержали идею сделать 31 декабря нерабочим днем

Большинство россиян (83%) хотели бы, чтобы 31 декабря стал нерабочим днем на постоянной основе. Это следует из результатов исследования сервиса по поиску работы SuperJob, пишут «РИА Новости». Опрос проводился с 21 по 23 ноября среди 1600 респондентов из всех округов России.

Большая часть опрошенных отметили, что нововведение необходимо, поскольку 31 декабря «все равно никто особо не работает».Еще 6% респондентов считают, что новогодние праздники в России и так слишком длинные, поэтому делать 31 декабря выходным днем не имеет смысла.

Больше сторонников сделать последний день календарного года нерабочим оказалось среди женского населения (89% против 78% среди мужчин). А также среди респондентов с доходом ниже 50 тысяч рублей: 89% против 81% среди тех, у кого доход превышает 80 000 руб.

Ранее сообщалось, что Госдума может рассмотреть в декабре законопроект о выходном дне 31 декабря. Проект был внесен в нижнюю палату парламента РФ группой депутатов от ЛДПР еще в 2020 году.