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В России продлили запрет на полеты до 21 ноября

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов РФ

В России продлили запрет на полеты до 21 ноября
Фото: unsplash.com

Росавиация продлила временные ограничения на полеты в 11 российских аэропортов, расположенных в центральную и южную части страны. Ограничения действуют до 21 ноября.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Росавиации отмечают, что остальные воздушные гавани страны работают штатно. Информацию обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах.


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Сегодня в 11:14, просмотров: 75, комментариев: 0
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