Запаса иномарок в России может хватить на пару месяцев из-за сложностей в поставках

В начале 2022 года в России существовало около трех тысяч автомобильных дилерских центров, 160 из них – закрылись. Связано это с уходом представительств зарубежных производителей машин, сообщили в «Известиях» со ссылкой на вице-президента НАС Яна Хайцеэра.

«Правильнее сказать, что дилеры не просто закрылись, а перестали существовать, потому что их деятельность без поставок новых автомобилей становится бессмысленной. Важно учитывать, что 160 – это не конечная цифра», – отметил представитель союза. Он также отметил, что механизм параллельного импорта в автомобильной отрасли в нынешнем виде не работает.

В 2023 году ситуация может усугубиться – запасов иномарок хватит на пару месяцев, считают эксперты. При этом, пострадают от этого не только водители, но и бизнес из-за невозможности обновить свой парк.