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В Госдуме рассказали, почему раздают повестки после завершения мобилизации

В Госдуме объяснили выдачу повесток после окончания мобилизации

В Госдуме рассказали, почему раздают повестки после завершения мобилизации
Фото: Илья Кошелев / Global Look Press

В Госдуме заявили о продолжении выдачи повесток в военкоматы для уточнения учетных данных россиян. Об этом «РБК» сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Суть повестки заключается в том, что человек должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате, что очень многие, да почти все, не делали на протяжении долгих лет. И поэтому военный комиссариат не обладает всей полнотой информации о военнообязанных», – заявил Андрей Картаполов.

Ранее парламентарий заявлял, что срочников могут отправить на службу в приграничные регионы.


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Сегодня в 11:34, просмотров: 71, комментариев: 0
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