16+
Логотип Сиапресс
USD  61,6229   EUR  61,1196  

Новости

Больше новостей
Речь Путина на Валдае - это...
Комментировать
0
Хеллоуин - это...
Комментировать
0
В парке «За Саймой» появилась набережная. Оцените ее!
Комментировать
0
Вы пользуетесь VPN?
Комментировать
0
Больше опросов

Газманов и SHAMAN стали лучшими певцами 2022 года по версии россиян

ВЦИОМ: Газманов, SHAMAN и Басков названы лучшими певцами 2022 года

Газманов и SHAMAN стали лучшими певцами 2022 года по версии россиян
Фото: pixabay

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, посвященного выбору россиян лучших музыкантов и актеров страны. В опросе приняли участие 1600 граждан старше 18 лет.

14% назвали лучшим певцом 2022 года Олега Газманова. В тройке лидеров также оказались SHAMAN (13%) и Николай Басков (9%). Еще 8% выбрали Филиппа Киркорова, по 6% получили Григорий Лепс и Сергей Лазарев. По 4% опрошенных остановили свой выбор на Льве Лещенко и Николае Расторгуеве (Группа «Любэ»).

Лучшей певицей 14% россиян признали Полину Гагарину. За ней следуют Алла Пугачева (8%) и Валерия (7%). По 5% респондентов обозначили своими фаворитами Ларису Долину и Юлию Чичерину, еще по 4% — Софию Ротару, Елену Ваенгу, Zivert, Пелагею и Земфиру.

Лучшим актером по версии большинства россиян (11%) стал Сергей Безруков. Еще 9% выбрали Константина Хабенского. Замкнули тройку лидеров Владимир Машков и Сергей Бурунов — у них по 7%. В топ также попали Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Александр Петров и Сергей Пускепалис (по 3%).

Лучшей актрисой 6% россиян назвали Елизавету Боярскую и 5% - Светлану Ходченкову. Екатерина Климова, Александра Бортич и Екатерина Гусева получили признание 4% опрошенных. В рейтинге также оказались Чулпан Хаматова, Мария Александрова (по 3%), Юлия Пересильд, Алиса Фрейндлих, Ирина Пегова и Мария Куликова (по 2%).


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:56, просмотров: 74, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Югорчанам рассказали, как избежать встречи с медведем в зимнем лесу 820
  2. ​«Проинформируем дополнительно». Песков - об указе о завершении частичной мобилизации 807
  3. ​Югорчане продолжат пользоваться мостом через реку Лямин и зимой – разводить его не будут 793
  4. 46 фальшивых купюр выявили в Югре за девять месяцев 2022 года 688
  5. ​Более 1 000 единиц техники подготовили к зиме энергетики «Россети Тюмень» 582
  6. В Югре с 2023 года могут повыситься цены на проезд в автобусах 431
  7. В России могут ввести уголовное наказание за уклонение от мобилизации 328
  8. В России начался осенний призыв 312
  9. ​В Югре молодой водитель учинил ДТП с пострадавшими 272
  10. ​В СурГУ обсудили актуальные вопросы здоровьесбережения человека на Севере 261
  1. ​Сургутская ГРЭС-2 показала экологическую эффективность раздельного сбора отходов 2554
  2. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 2398
  3. ​Приезжайте в Сургут! Как в городе встречают мигрантов // ONLINE 2130
  4. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 2118
  5. ​Проект «Сургут — наш общий дом»: промежуточные итоги. Ванда Болотнова // ONLINE 2113
  6. В дачном товариществе Сургутского района дорогу засыпали отходами 2027
  7. Пенсионер из Якутии, шедший пешком из Сургута, госпитализирован 1789
  8. ​И какую культуру «Югракон» воспитывает у нашей молодежи? 1758
  9. Как Югра завершила дорожную кампанию — 2022 1735
  10. ​В Югре 31 октября завоют сирены 1729
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 40884
  2. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 8871
  3. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 8504
  4. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 6102
  5. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 4187
  6. Наталья Комарова: заседания призывной комиссии в Югре будут проходить в прямом эфире 4165
  7. В Югре идут новые отправки мобилизованных 3864
  8. Aviaincident: в небе над Югрой опасно сблизились пассажирские лайнеры 3310
  9. Полиция Югры поймала 13 девушек легкого поведения 3017
  10. В Нижневартовске опубликовали карту укрытий для населения 2978

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика