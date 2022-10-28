Россияне больше, чем в прошлом году, потратили денег на седативные препараты

Россияне стали чаще приобретать седативные препараты. Так, по информации ТАСС со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), с января 2022 года наши соотечественники потратили на антидепрессанты около 5 млрд рублей, что на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также выросла сумма затрат на успокоительные: с начала года увеличилась на 56% и достигла 13,9 млрд рублей.

«За девять месяцев этого года россияне купили 8,4 млн упаковок антидепрессантов, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма затрат жителей России на эти лекарства в 2022 году оказалась на 70% больше, чем в прошлом году, и достигла 5 млрд рублей», – говорится в сообщении.