Около полусотни социальных тюменских гостиных готовы оказать помощь семьям мобилизованных

На прошлой неделе губернатор Александр Моор рассказал о планах открыть в каждом муниципалитете Тюменской области социальные гостиные, куда смогут обратиться со своими вопросами и проблемами родные и близкие военнослужащих.

В Тюмени первой подобную гостиную открыли на базе социально-реабилитационного центра «Семья». На сегодня региональная сеть центров поддержки уже насчитывает около полусотни пунктов.

В гостиных семьи встречают консультанты-психологи, которые при общении выявляют проблемы, потребности, ожидания людей, нуждающихся в поддержке. Назначаются ответственные за работу с семьей. В центр также приглашают необходимых специалистов по кредитам, налогам, допобразованию и др. За неделю специалисты провели более 1150 консультаций.

Активисты общественных движений «Мы вместе», «Женщины России», «Серебряные волонтеры» стали социальными партнерами центров. Например, в гостиной поселка Голышманово председатель местного совета ветеранов Ирина Альбертовна Грабко весь день была «дежурной бабушкой». Она нянчилась с малышами, пока их мамы общались с психологами и другими специалистами.

Губернатор также подчеркнул: «Важно, что не остаются в стороне и предприниматели. 30 предприятий региона оказали помощь семьям своих мобилизованных работников, еще 40 готовы сделать это в ближайшее время».