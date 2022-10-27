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​В Тюменской области проходит месячник «Белая трость»

В Тюменской области привлекут внимание к проблемам незрячих людей

​В Тюменской области проходит месячник «Белая трость»
Фото: admtyumen.ru

15 октября во всем мире отмечают Международный день Белой трости – символа незрячего человека. В России традиционно с этого дня начинается месячник «Белая трость». Главные его цели - привлечение внимания общественности к проблемам незрячих людей, социокультурная реабилитация людей с проблемами зрения, а также преодоление социальной изоляции инвалидов в обществе. Месячник продлится по 15 ноября.

В регионе действуют 10 структурных подразделений общества. В течение месяца в каждом из них состоятся мероприятия.

В Тюменской области пройдут многочисленные культурные события: выставки, выступления незрячих авторов и исполнителей, юбилейный концерт танцевального коллектива «Калейдоскоп», подведение итогов конкурсов. Также планируется организовать круглый стол с представителями Пенсионного фонда, Управления соцзащиты и Гортранспорта, обсуждение на нем коснется комфорта и безопасности незрячих людей в регионе.

Напомним, что Тюменская областная организация Всероссийского общества слепых объединяет более 2 000 инвалидов по зрению. В регионе реализуются проекты, направленные на адаптацию инвалидов по зрению. Например, проект «Лаборатория трудоустройства» направлен на создание условий для трудовой и профессиональной адаптации инвалидов, получение первичных трудовых умений, а проект «Школа тифлокулинарии» нацелен на социально-бытовую реабилитацию незрячих людей через обучение их кулинарным умениям и навыкам.


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Сегодня в 09:12, просмотров: 16, комментариев: 0
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