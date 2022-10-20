Шесть лучших команд сыграют за Осенний Кубок КВН среди инвалидов в Тюмени

«От традиций до амбиций» – так звучит тема игры Осеннего кубка КВН среди инвалидов. Встреча состоится 21 октября в 15.00 во Дворце творчества и спорта «Пионер», сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Ежегодно в Тюменской области проводится фестиваль команд КВН среди молодых инвалидов. В апреле прошел Весенний областной фестиваль КВН, где 18 команд соревновались за право выступить в конце года на Осеннем кубке КВН Тюменской области.

Шесть лучших команд, прошедших по результатам весеннего областного фестиваля, посоревнуются в находчивости и остроумии. За Осенний кубок КВН будут бороться команды «БАХ» и «Хурма» из Тюмени, «Сделано в Сибири» Тюменского района, «Без комплексов» из Ялуторовска, «TOPчик» из Тобольска и «Кроссворд» Ишимского района. КВНщиков ждут конкурсные «Приветствие» и «Музыкальный финал».

Председатель областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов Евгений Кравченко сказал, что к участникам фестиваля предъявляются высокие требования, команды проходят отбор, предварительный просмотр выступлений, получают консультации по актерскому мастерству и режиссуре. Участникам запрещается использовать анекдоты, шутки или репризы, хоть раз прозвучавшие или опубликованные где-то еще.

Фестиваль КВН среди молодых инвалидов создает условия для развития творческого потенциала людей с ограниченными возможностями здоровья, популяризует движение КВН среди всех жителей региона.

Учредителями и организаторами Осеннего кубка выступили: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области; департамент социального развития Тюменской области; Дворец творчества и спорта «Пионер»; областной реабилитационный центр «Родник»; Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов. Они приглашают всех любителей вечно молодой игры КВН прийти поболеть за понравившиеся команды и просто от души посмеяться.