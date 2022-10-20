Бургеры во «Вкусно — и точка» подорожали спустя четыре месяца после запуска кафе

Сеть кафе быстрого питания «Вкусно — и точка», ставшая преемницей «Макдоналдса» в России, спустя четыре месяца после открытия повысила цены на некоторые позиции из меню. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«"Вкусно - и точка" стремится удерживать максимально доступные цены на все меню в предприятиях сети. С 20 октября в предприятиях сети вырастут цены на несколько позиций в категории "бургеры". Повышение затронет шесть позиций из 300, входящих в меню, и связано с ростом себестоимости продуктов», - сообщили в пресс-службе.

Изменения коснулись бургеров — их стоимость выросла на 8-10%. «Биг спешл», сменивший «Биг тейсти», подорожал с 269 до 290 руб., «Гранд» – со 164 до 175 руб., а стоимость классических гамбургеров выросла до 59 с 55 руб.

Стоимость остальных позиций из меню пока останется без изменений.