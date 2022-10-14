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Запрет на полеты в России продлили до 22 октября

Временные ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 22 октября

Запрет на полеты в России продлили до 22 октября
Фото: unsplash.com

Росавиация продлила временные ограничения на полеты в 11 российских аэропортов, расположенных в центральную и южную части страны. Ограничения действуют до 22 октября.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Росавиации отмечают, что остальные воздушные гавани страны работают штатно, а обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах.


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Сегодня в 11:33, просмотров: 102, комментариев: 0
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