Патриотическая акция под лозунгом «Вместе навсегда» прошла в Тюмени

В Тюмени несколько тысяч жителей собрались на Цветном бульваре. Участники патриотической акции под лозунгами «Вместе навсегда!», «Своих не бросаем!», «СилаVправде» приветствовали решения о вхождении в состав России, принятые на референдумах жителями Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

Инициатива общественной палаты региона и координационного совета национально-культурных автономий Тюменской области об организации патриотического митинга была активно поддержана другими общественными организациями.

Председатель Координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области Евгений Воробьев обратился к участникам акции:

«Мы ждали этого решения. Наши братья, живущие на этих территориях, стали нам еще ближе и дороже. Сегодня мы еще раз поддерживаем политику главы нашего государства. Но враг не дремлет. Весь Запад во главе с США объявил войну России. Их цель – погубить нас, наших детей, наше будущее. Только вместе, объединившись, мы сможем преодолеть это зло. Это наше общее дело. Ребята в составе тюменских батальонов чувствуют нашу заботу».

Представители воинских подразделений, формируемых в Тюмени, выступали на митинге. Заместитель командира подразделения Валерий Мурзин рассказал о том, что губернатор и правительство Тюменской области, общественные организации и простые жители региона заботятся о том, чтобы военнослужащие ни в чем не нуждались. Он уверил:

«Наша многонациональная страна борется с нацизмом, с коллективным Западом, который хочет нас сломить. Наша задача – выстоять, выжить и победить. Мы готовы защитить свои семьи, свой город, свою страну и наш братский народ. И мы даем слово, что не опозорим гордое имя сибиряка».

Учитель истории из Луганска Вероника Бова была искренне рада тому, что ее земляки смогли высказать свое мнение и не побоялись этого. Вероника Бова поблагодарила всех за поддержку:

«На референдум пришло огромное количество людей. Мы хотели этого с 2014 года, потому что невозможно оставаться в той стране, которая против тебя и твоих детей направила танки. Мы благодарны России за помощь. Мы возвращаемся домой».

К участникам патриотического митинга обратилась жительница Херсона Екатерина Бачурина, которая приехала с семьей в надежде найти спасение:

– Для нас этот референдум очень важен. Мы переживаем, хотим быть Россией и надеемся, что мы победим. Почему говорю «мы»? Потому что мы считаем себя россиянами. Так есть, было и будет».

Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы Ольга Швецова предала тюменцам слова благодарности от жителей подшефного Тюменской области города Краснодона и всей ЛНР. Она вернулась домой две недели назад, но призналась, что ее сердце до сих пор находится в Донбассе.

Губернатор Тюменской области Александр Моор принимал участие в торжественной церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. «Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, добро пожаловать домой! Вместе навсегда!», – провозгласил глава региона.

Патриотические акции в поддержку решения жителей Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей о вхождении в состав Российской Федерации прошли по всей стране.