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В России запретят продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках

Госдума приняла закон о дополнительных мерах защиты животных от жестокого обращения

В России запретят продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках
Фото: unsplash.com

Вчера, 28 сентября, Госдума приняла в третьем чтении проект о запрете торговли животными в зоомагазинах и птичьих рынках. Поправки внесли в закон об ответственном обращении с животными и закрепляют необходимость установления жестких требований на точках продаж.

«Речь идет о зоомагазинах и птичьих рынках, где животные содержатся в недопустимых условиях — голодные, в тесных и грязных клетках, без надлежащего ухода и ветеринарной помощи. Очевидно, что такие ситуации необходимо исключить. Документом Правительство наделяется полномочиями устанавливать требования к местам продажи животных», — сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Новые нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года.


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Сегодня в 14:05, просмотров: 136, комментариев: 0
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