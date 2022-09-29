Госдума приняла закон о дополнительных мерах защиты животных от жестокого обращения

Вчера, 28 сентября, Госдума приняла в третьем чтении проект о запрете торговли животными в зоомагазинах и птичьих рынках. Поправки внесли в закон об ответственном обращении с животными и закрепляют необходимость установления жестких требований на точках продаж.

«Речь идет о зоомагазинах и птичьих рынках, где животные содержатся в недопустимых условиях — голодные, в тесных и грязных клетках, без надлежащего ухода и ветеринарной помощи. Очевидно, что такие ситуации необходимо исключить. Документом Правительство наделяется полномочиями устанавливать требования к местам продажи животных», — сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Новые нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года.