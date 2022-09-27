В Казахстане предлагают изменить правила выдачи разрешений на проживание иностранцам

Министерство внутренних дел Казахстана планирует усложнить правила выдачи разрешений на постоянное и временное проживание иностранцам. Так, в перечень обязательных документов добавили заграничный паспорт. Соответствующий проект поправок опубликовали на портале «Открытые НПА».

«Копия и подлинник (для сверки) заграничного паспорта, документ лица без гражданства услугополучателя, срок действия, которых на день подачи заявления свыше 180 календарных дней», – говорится в документе.

Еще одно дополнение – предоставление оригинала справки об отсутствии судимости. При этом его должен завизировать уполномоченный сотрудник компетентного органа и заверить гербовой печатью. На сегодняшний день можно ограничится цифровой копией справки.

Отметим, что сейчас для получения вида на жительство в Казахстане требуются только копия и подлинник национального паспорта. Публичное обсуждение упомянутых предложений пройдет до 10 октября.