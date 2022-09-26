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​Александр Сидоров рассказал тюменской молодежи о новых трендах в развитии рынка труда

Центр развития карьеры ТюмГУ помогает молодежи в вопросах трудоустройства

​Александр Сидоров рассказал тюменской молодежи о новых трендах в развитии рынка труда
Фото: admtyumen.ru

23 сентября 2022 Тюменский государственный университет совместно с Экспертным центром развития карьеры при Минобрнауки России организовали проектно-аналитическую сессию: «Роль Центра развития карьеры университета: от практики и стажировки до кадровых резервов и экономики регионов».

В обсуждении такого важного направления работы, как трудоустройство молодежи, приняли участие руководители структурных подразделений образовательных организаций высшего образования, координирующих вопросы содействия занятости обучающихся и выпускников Уральского федерального округа. Участники сессии обсудили новые подходы и механизмы в вопросах трудоустройства.

О новых трендах в развитии рынка труда, региональных проблемах трудоустройства молодежи рассказал директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров. Для эффективного трудоустройства выпускников проводятся конкурсы профессионального мастерства, организуется бесплатное обучение особых категорий молодежи в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», разрабатываются и внедряются новые механизмы работы.

Александр Анатольевич объяснил: «Говоря о новых подходах и механизмах в вопросах трудоустройства, нельзя не упомянуть такой мощный инструмент, как платформа «Факультетус». Это полноценный рабочий инструмент для качественного содействия трудоустройству студентов и выпускников, содержащий в себе множество функций для университета, работодателя и студента-соискателя. Если ты активный студент или выпускник университета, то именно там, заполнив свое резюме, ты сможешь откликаться на вакансии крупных фирм».

Благодаря тому, что платформа «Факультетус» интегрирована с платформой «Работа России», у выпускников есть возможность воспользоваться региональной базой вакансий.


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Сегодня в 14:48, просмотров: 57, комментариев: 0
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