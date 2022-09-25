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В Госдуме предложили единоразово выплачивать мобилизованным 300 тысяч рублей

Депутаты Госдумы внесли законопроект о выплате 300 тыс. рублей мобилизованным россиянам

В Госдуме предложили единоразово выплачивать мобилизованным 300 тысяч рублей
Фото: nsb-rf.ru

Депутаты от «Единой России» и КПРФ внесли в Государственную думу законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных граждан. Об этом стало известно в документе, опубликованном в электронной базе Госдумы.

Помимо выплаты, в законопроекте предлагают освободить мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам и налога на имущество во время службы. Также, россиянам подлежащим призыву, предоставят компенсацию расходов на оплату ЖКХ, установят ежемесячное пособие до трех лет для детей, а также пособие беременной жене мобилизованного.

Ранее Владимир Путин подписал указ об отсрочке студентов от частичной мобилизации.


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Сегодня в 15:10, просмотров: 97, комментариев: 0
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