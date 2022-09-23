Глава Ростуризма раскрыла кому можно уехать из РФ во время частичной мобилизации

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала кому можно уехать за пределы границ РФ в период частичной мобилизации. Об этом чиновник сообщила в своем телеграм-канале.

«Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент - если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне», – написала Зарина Догузова.

Глава Ростуризма добавила, что по совету главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, за уточнениями о возможности выезда за пределы России можно обратиться в военкомат, к которому вы прописаны.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.