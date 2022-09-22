В МВД назвали фейком документ, согласно которому сотрудники ГИБДД будут направлять водителей мужского пола к представителям военкоматов

В пресс-службе МВД РФ заявили, что ранее опубликованный в соцсетях и мессенджерах «скан» с якобы указаниями ГУОБДД МВД России является фейковым. Содержащиеся в данном «документе» сведения - ложные.

«Ведомство призывает представителей СМИ и активных пользователей сети Интернет быть внимательными и бдительными, использовать информацию исключительно из официальных источников», – отметили в пресс-службе МВД России.

Напомним, что ранее Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране.