Женщину из Саудовской Аравии приговорили к 45 годам заключения за активность в соцсетях

Жительницу Саудовской Аравии по имени Нура бинт Саид аль-Кахтани приговорили к 45 годам тюремного заключения за посты в соцсетях. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на судебное решение.

В обвинительном заключении сказано, что женщина «подорвала сплоченность общества» и «дестабилизировала социальную ткань» страны. Также, по данным следствия, она «оскорбила общественный порядок через информационную сеть» своими постами в соцсетях.

Какие именно посты стали причиной обвинения, в сообщении не уточняется. Associated Press отмечает, что о Нуре бинт Саид аль-Кахтани мало что известно и данных об ее активистской деятельности нет.

Приговор аль-Кахтани стал вторым подобным судебным решением по делу об активности в соцсетях, которое закончилось большим тюремным сроком, за последний месяц, пишет Forbes. В августе в Саудовской Аравии к 34 годам тюрьмы приговорили 34-летнюю Сальму аль-Шебаб, которая делилась постами правозащитников и диссидентов.